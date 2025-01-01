Меню
Сара Кларк
Награды
Награды и номинации Сары Кларк
Sarah Clark
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Сары Кларк
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
