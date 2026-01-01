Оповещения от Киноафиши
Александр Брассер Alexandre Brasseur
Киноафиша Персоны Александр Брассер

Александр Брассер

Alexandre Brasseur

Дата рождения
29 марта 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков

Популярные фильмы

Бюро 8.7
Бюро (2015)
Коллекция 6.7
Коллекция (2016)
Кольт 45 5.8
Кольт 45 (2014)

Фильмография Александр Брассер

Жанр
Год
Коллекция 6.7
Коллекция
драма, семейный, мелодрама 2016, США
Бюро 8.7
Бюро
драма 2015, Франция
Кольт 45 5.8
Кольт 45 Colt 45
боевик, триллер, криминал, драма 2014, Бельгия / Франция
Лучший день в моей жизни 5.5
Лучший день в моей жизни Plus beau jour de ma vie, Le
комедия, мелодрама 2004, Франция / Бельгия
