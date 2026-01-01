Оповещения от Киноафиши
«Крик 7»
1
О персоне
Фильмография
Александр Брассер
Alexandre Brasseur
Александр Брассер
Александр Брассер
Alexandre Brasseur
Дата рождения
29 марта 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.7
Бюро
(2015)
6.7
Коллекция
(2016)
5.8
Кольт 45
(2014)
Фильмография Александр Брассер
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Год
Все
2016
2015
2014
2004
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
4
6.7
Коллекция
драма, семейный, мелодрама
2016, США
8.7
Бюро
драма
2015, Франция
5.8
Кольт 45
Colt 45
боевик, триллер, криминал, драма
2014, Бельгия / Франция
5.5
Лучший день в моей жизни
Plus beau jour de ma vie, Le
комедия, мелодрама
2004, Франция / Бельгия
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела»
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
