Персоны
Джек Томпсон
Награды
Награды и номинации Джека Томпсона
Jack Thompson
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джека Томпсона
Каннский кинофестиваль 1980
Лучший актер второго плана
Победитель
