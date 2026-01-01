Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Персоны Питер Уэллер Награды

Награды и номинации Питера Уэллера

Peter Weller
Оскар 1994 Оскар 1994
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
