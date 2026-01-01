Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Левша»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Питер Уэллер
Награды
Награды и номинации Питера Уэллера
Peter Weller
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Питера Уэллера
Оскар 1994
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Всего 3 часа 30 минут, а этот мини-сериал уже считают главным открытием 2026 года: Netflix высоко задрал планку для детективов
С первой минуты возненавидела этого персонажа Fallout и до сих пор бешусь при его виде: но он — самое честное воплощение Пустоши
Этот момент в «Кольцах власти» напугал меня до жути: сильнее логова Шелоб и полчищ орков во «Властелине колец»
HBO возвращает «Эйфорию», но зрители спорят, во что она превратилась — уже известна точная дата выхода 3-го сезона
Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично
Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема
Эпоха Алеши, Добрыни и Ильи подходит к концу — другие «Богатыри» выходят на первый план: намеков в новой части достаточно
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
«Какой финал загубили»: «Марти Великолепный» мог закончиться в 100 раз лучше, но A24 забраковали альтернативную концовку
Угадать советский фильм по стоп-кадру – прошлый век: взгляните на фрагменты афиш – и попробуйте не ошибиться (тест)
Раневская считала, что Буратино – это Горький: но создатель «намекал» на другую личность – тоже был «длинным и деревянным»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667