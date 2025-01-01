Меню
Персоны
Дэвид С. Гойер
Награды
Награды и номинации Дэвида С. Гойера
David S. Goyer
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэвида С. Гойера
Золотая малина 2017
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Победитель
