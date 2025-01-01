Меню
Персоны
Пол МакГиган
Награды
Награды и номинации Пола МакГигана
Paul McGuigan
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Пола МакГигана
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA 2011
Best Director - Fiction/Entertainment
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
