Элизабет Беркли
Награды
Награды и номинации Элизабет Беркли
Elizabeth Berkley
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Элизабет Беркли
Золотая малина 1996
Худшая женская роль
Победитель
Худшая новая звезда
Победитель
Золотая малина 2000
Худшая новая звезда десятилетия
Номинант
Худшая актриса века
Номинант
