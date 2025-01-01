Меню
Элизабет Беркли Награды

Награды и номинации Элизабет Беркли

Elizabeth Berkley
Золотая малина 1996 Золотая малина 1996
Худшая женская роль
Победитель
Худшая новая звезда
Победитель
Золотая малина 2000 Золотая малина 2000
Худшая новая звезда десятилетия
Номинант
 Худшая актриса века
Номинант
