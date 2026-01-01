Оповещения от Киноафиши
Награды
Награды и номинации Филипа Кауфмана
Philip Kaufman
Награды и номинации Филипа Кауфмана
Оскар 1989
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
