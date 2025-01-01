Меню
Scott Wilson
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Скотта Уилсона
Золотой глобус 1981
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотая малина 1987
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Премия Ральфа Моргана
Победитель
