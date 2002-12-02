Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мехмет Эмин Топрак
Mehmet Emin Toprak
Киноафиша
Персоны
Мехмет Эмин Топрак
Мехмет Эмин Топрак
Mehmet Emin Toprak
Дата рождения
11 сентября 1974
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
2 декабря 2002
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Поселок
(1997)
6.1
Отчуждение
(2002)
Фильмография Мехмет Эмин Топрак
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2002
1997
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.1
Отчуждение
Uzak
драма
2002, Турция
7
Поселок
Kasaba
драма
1997, Турция
