Mehmet Emin Toprak

Date of Birth
11 September 1974
Age
28 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
2 December 2002
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor

Filmography

Genre
Year
Uzak 6.1
Uzak Uzak
Drama 2002, Turkey
The Town 7
The Town Kasaba
Drama 1997, Turkey
