Mehmet Emin Toprak
Mehmet Emin Toprak
Mehmet Emin Toprak
Mehmet Emin Toprak
Mehmet Emin Toprak
Date of Birth
11 September 1974
Age
28 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
2 December 2002
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.0
The Town
(1997)
6.1
Uzak
(2002)
Filmography
6.1
Uzak
Uzak
Drama
2002, Turkey
7
The Town
Kasaba
Drama
1997, Turkey
