О персоне
Фильмография
Маргерит Моро
Marguerite Moreau
Маргерит Моро
Маргерит Моро
Marguerite Moreau
Дата рождения
25 апреля 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.9
Жаркое американское лето: Первый день лагеря
(2015)
6.8
Вердикт за деньги
(2003)
6.7
Жаркое американское лето: 10 лет спустя
(2017)
Фильмография Маргерит Моро
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2018
2017
2015
2009
2003
2002
Все
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актер
6
4.7
Ты не сможешь отказаться
You Can't Say No
комедия
2018, США
6.7
Жаркое американское лето: 10 лет спустя
комедия
2017, США
6.9
Жаркое американское лето: Первый день лагеря
комедия
2015, США
5.8
Гении
Ingenious
мелодрама, драма, комедия
2009, США
6.8
Вердикт за деньги
Runaway Jury
драма, триллер
2003, США
Рецензия
6.3
Королева проклятых
Queen of the Damned
ужасы, фэнтези
2002, США / Австралия
