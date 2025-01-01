Меню
Рэй Уайз
Награды
Награды и номинации Рэя Уайза
Ray Wise
Награды и номинации Рэя Уайза
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
