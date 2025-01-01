Меню
Персоны
Ребекка Де Морнэй
Награды
Rebecca De Mornay
Награды
Золотая малина 1989
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Лучший злодей
Победитель
Best Female Performance
Номинант
