Киноафиша Персоны Кевин Бишоп Награды

Награды и номинации Кевин Бишоп

Kevin Bishop
Награды и номинации Кевин Бишоп
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Comedy Programme
Номинант
