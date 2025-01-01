Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Эдуардо Норьега
Награды
Награды и номинации Эдуардо Норьега
Eduardo Noriega
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эдуардо Норьега
Берлинале 1999
EFP Падающая звезда
Победитель
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667