Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Бруно Баррето
Награды
Награды и номинации Бруно Баррето
Bruno Barreto
О персоне
Награды
Награды и номинации Бруно Баррето
Берлинале 1997
Лучший фильм
Номинант
ММКФ 1973
Золотой приз
Номинант
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