Рэйчел Робертс
Награды
Награды и номинации Рэйчел Робертс
Rachel Roberts
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Рэйчел Робертс
Оскар 1964
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best British Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best British Actress
Победитель
