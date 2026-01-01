Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Стивен Ри
Награды
Награды и номинации Стивена Ри
Stephen Rea
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Награды
Награды и номинации Стивена Ри
Оскар 1993
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая мужская роль
Номинант
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