Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Гийом Гуи
Награды
Награды и номинации Гийома Гуи
Guillaume Gouix
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Гийома Гуи
Каннский кинофестиваль 2011
Премия "Открытие" – особое упоминание
Победитель
Премия "Открытие"
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Best Short Film
Номинант
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube
«Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято
Второй сезон турдизи «Далекого города» уже в разгаре, вышло 6 эпизодов: узнали, сколько серий всего приготовили создатели
Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»
«Зашифровано многое»: Михалков оставил тайное послание в первых секундах фильма «12» — и спустя 18 лет объяснил его смысл
Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)
Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»
Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь
У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667