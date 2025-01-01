Меню
Награды и номинации Хуан Диего Ботто

Награды и номинации Хуан Диего Ботто
Венецианский кинофестиваль 2022 Венецианский кинофестиваль 2022
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1998 Берлинале 1998
EFP Падающая звезда
Победитель
