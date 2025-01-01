Меню
Сэм Тейлор-Джонсон
Награды
Награды и номинации Сэм Тейлор-Джонсон
Sam Taylor-Johnson
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Сэм Тейлор-Джонсон
Каннский кинофестиваль 2008
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
BAFTA 2010
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Номинант
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Золотая малина 2016
Худший режиссер
Номинант
Сандэнс 2009
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Победитель
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
