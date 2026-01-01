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Скоро в прокате «Бегущая»
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Чарльз Гродин
Награды
Награды и номинации Чарльз Гродин
Charles Grodin
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Награды и номинации Чарльз Гродин
Золотой глобус 1973
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Победитель
Золотая малина 1981
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
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