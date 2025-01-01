Меню
Награды
Награды и номинации Пол Кинг
Paul King
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Пол Кинг
BAFTA 2024
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2018
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2015
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA 2011
Best Comedy Programme
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best New Director (Fiction)
Номинант
