Награды и номинации Кристиана Диттера

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007
Приз зрительских симпатий "Просто фильм"
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Лучший детский фильм
Номинант
