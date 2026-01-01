Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Персоны
Хэйнг С. Нгор
Награды
Награды и номинации Хэйнг С. Нгор
Haing S. Ngor
О персоне
Награды
Награды и номинации Хэйнг С. Нгор
Оскар 1985
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1985
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая мужская роль
Победитель
Most Outstanding Newcomer to Film
Победитель
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