Персоны
Уильям Болдуин
Награды
Награды и номинации Уильям Болдуин
William Baldwin
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Уильям Болдуин
Золотая малина 1996
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Most Desirable Male
Победитель
