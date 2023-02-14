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Киноафиша Новости Джейми Белл и Маргарет Куэлли сыграют главные роли в байопике о Фреде Астере и Джинджер Роджерс

Джейми Белл и Маргарет Куэлли сыграют главные роли в байопике о Фреде Астере и Джинджер Роджерс

14 февраля 2023 13:33
Джейми Белл и Маргарет Куэлли сыграют главные роли в байопике о Фреде Астере и Джинджер Роджерс

Фильм будет посвящен судьбоносному моменту в карьере звезд музыкальной комедии.

Объявленный несколько лет назад биографический фильм о Фреде Астере и Джинджер Роджерс с Джейми Беллом («Рокетмен») и Маргарет Куэлли («Однажды в... Голливуде») в главных ролях перешел на новую производственную стадию. По данным Deadline, проект уже подготовлен к съемкам, поэтому сейчас компания Black Bear International занимается продажей прав потенциальным прокатчикам на европейском кинорынке.

В грядущей картине, получившей название «Фред и Джинджер», подробно исследуют взаимоотношения легендарной кинопары XX века как на экране, так и вне его. Авторы осветят творческую деятельность дуэта, снявшегося вместе в десяти фильмах, а также их историю любви. Особое внимание будет отведено судьбоносному моменту в их карьере, когда слишком контрастирующие танцевальные стили и конкуренция чуть не разрушили их партнерство.

Постановкой ленты займется режиссер Джонатан Энтвистл, создатель сериалов «Конец***го мира» и «Меня это не устраивает!». Сценарий написал Араш Амель, автор «Частной войны» и грядущего шпионского боевика Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны». Проект курирует один из создателей «Ла-Ла Ленда» Фред Бергер и музыкальный продюсер Мариус де Врис. В творческую команду привлечена выдающаяся команда хореографов во главе с Кристофером Уилдоном.

Съемки «Фреда и Джинджер» начнутся до конца 2023 года.

Фото: Filmmagic; Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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