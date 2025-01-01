Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джеймс Мейсон
Награды
Награды и номинации Джеймс Мейсон
James Mason
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джеймс Мейсон
Оскар 1983
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1967
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1955
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1955
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1983
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best British Actor
Номинант
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667