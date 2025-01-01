Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?

Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино

В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился

Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию

«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»

Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала

За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы

Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)

Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку

Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен