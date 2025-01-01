Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Томас Сангстер
Награды
Награды и номинации Томаса Сангстера
Thomas Sangster
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Томаса Сангстера
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Как умер Аки в «Человеке-бензопиле» — и почему эта смерть самая страшная в манге?
100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался
Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом
HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге
Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами
Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен
Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»
«Нам показалось правильным»: в 5-м сезоне «Очень странных дел» раскроют 2 главные загадки сериала – ответы наконец «замкнут круг»
«Я очень благодарна»: в «Методе-3» уже не будет Есени – вот почему Паулина Андреева не снималась в проекте
«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно
9 000 000 000 просмотров, и это не предел: лишь один российский мульт за границей популярен как «Маша и медведь»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667