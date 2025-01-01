Меню
Награды и номинации Эллен Баркин

Ellen Barkin
Ellen Barkin
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
