Персоны
Эллен Баркин
Награды
Награды и номинации Эллен Баркин
Ellen Barkin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Эллен Баркин
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
