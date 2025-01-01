Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Рашида Джонс
Награды
Награды и номинации Рашиды Джонс
Rashida Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Рашиды Джонс
Primetime Emmy Awards 2015
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
7 сезонов, 20 наград, рейтинг 95% на RT и миллионы зрителей по всему миру: «Чужестранка» признана самым красивым фэнтези-сериалом десятилетия
Это поражение было не последним: что случилось с Марком Керром после титров «Крушащей машины»
Арья уже во втором сезоне «Игры престолов» нарушила главное правило Старков: хорошо, что Нед этого не увидел
BBC показал смерть Шерлока как фокус — в книге все было куда мрачнее: Холмс умирал дважды, и в первый раз по-настоящему
«Не в ужасе, а в ступоре»: ИИ назвал 5 самых переоцененных экранизаций Кинга — под раздачу попали даже «Зеленая миля» с «Оно»
Герой из легендарного «Сияния» появится в новой экранизации Кинга: а вот Пеннивайза в сериал затащили чудом
Мэттью Макконахи в огне: посмотрели первый фильм актера за 6 лет — оторваться невозможно (но оператору надавать бы по рукам!)
«Зимородку» простили, а «Щербету» — нет: 4-й сезон только начался, а на 5-ом уже ставят крест — сериал загнали в угол
«Гениальный ход»: лишь на 2 сезоне «Ронина» зрители поняли задумку режиссера — Паламарчука позвали на роль Доронина неспроста
Ни с Камбербэтчем, ни с Ливановым: эта история о Шерлоке такая мрачная, что экранизировать ее побоялись — реальный хоррор
Минимум графики, больше натуры: ради «Интерстеллара» Нолан в самом деле построил четырехмерную библиотеку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667