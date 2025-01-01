Меню
Том Беренджер
Награды
Награды и номинации Том Беренджер
Tom Berenger
Награды и номинации Том Беренджер
Оскар 1987
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1987
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
