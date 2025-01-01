Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Фамке Янссен
Награды
Награды и номинации Фамке Янссен
Famke Janssen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Фамке Янссен
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6
«Смотрю — и сердце в пятый раз ёкает»: три триллера декабря, которые зрители обсуждают без остановки
Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки
Критики выбрали 10 лучших сериалов 2025-го: если вы пропустили, срочно наверстайте – не зря у них от 7.3 до 8.9 на IMDb
11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)
А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)
10 фильмов, ставших эталоном 2025-го года: еще не вышедший «Аватар-3» со скромными 7.2 – чемпион, но у №4 и 7 рейтинги куда выше
«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет
«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667