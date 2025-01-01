Могли умереть все, кроме Уолта: до легендарной концовки «Во все тяжкие» было еще 4 варианта — один хуже другого

Помимо «Игры престолов» есть еще 5 проектов, связанных с сериалом: включили в список даже пародию фанатов

Он открыл глаза — а они черные: почему Дин в «Сверхъестественном» стал демоном и как его удалось спасти

Кэндзяку, поплачь: фанаты выбрали самых ужасающих злодеев «Магической битвы» – без Дзего и Гето даже в топ-5

Когда происходит действие «Колец власти» — задолго до рождения Фродо и Бильбо: сериал переписал хронологию Толкина

Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме

Не Фаркуад и не Чарминг: для «Шрэка 5» нашли идеального злодея — такую насмешку Disney могут и не простить

Эти 5 фильмов СССР идеальны для осеннего настроения: попробуйте угадать их по кадру (тест)

Данелия высмеял нас с вами: философский смысл «Кин-дза-дза!» в СССР понимать не хотели даже цензоры

Косили как траву: финал «Аркейна» уничтожил остатки любимых героев — в общей сложности 15 персонажей не дожили до титров