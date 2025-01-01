Меню
Киноафиша
Персоны
Пи Джей Хоган
Награды
Награды и номинации Пи Джей Хоган
P.J. Hogan
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Пи Джей Хоган
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
