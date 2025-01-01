Меню
Награды и номинации Омар Шариф

Оскар 1963 Оскар 1963
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1966 Золотой глобус 1966
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1963 Золотой глобус 1963
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2003 Венецианский кинофестиваль 2003
Career Golden Lion
Победитель
Best Actor
Победитель
