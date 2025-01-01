Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Гоша Куценко Награды

Награды и номинации Гоши Куценко

Награды и номинации Гоши Куценко
Кинотавр 2011 Кинотавр 2011
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Главные продолжения ноября: 5 новых российских сериалов, у которых полно фанатов — тут только на игру Куценко и Кяро стоит глянуть
Как эльфы называли Цири в «Ведьмаке»? Тайна ее двух имен хранит пророчество о судьбе мира
Сколько женщин было у Ведьмака? Ответ, который удивляет даже фанатов Сапковского
Зря прокачивался, Сон Джин-у: в Японии выбрали 10 лучших аниме-персонажей – да начнется ад в комментариях
Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)
Авиакатастрофа и резня на краю света: Apple TV выпустил роскошную замену «Настоящему детективу» – серий всего 7, но пробирает как от 20
«Камбэк» нужно было назвать «Плагиатом»: в сериале «Кинопоиска» есть сцена, которая покадрово копирует «Брат»
«И жизнь ваша не будет стоить ломаного цента», если не пройдете наш тест о «Человеке с бульвара Капуцинов» хотя бы на 5/10
«Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо получила дату релиза в «цифре» — фильм можно будет посмотреть уже через пару недель
Готовимся заранее: лучшие новогодние фильмы на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу  
Держат планку до финального эпизода: 7 фантастических сериалов без провальных сезонов – у каждого рейтинг не ниже 8.3 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше