Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Шаннин Соссамон
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Награды и номинации Шаннин Соссамон
Shannyn Sossamon
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Награды и номинации Шаннин Соссамон
MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший поцелуй
Номинант
Best Musical Sequence
Номинант
Best Musical Sequence
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Breakthrough Female Performance
Номинант
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