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Вышел трейлер драмы о детях войны «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонем Картер

8 сентября 2023 15:27
Вышел трейлер драмы о детях войны «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонем Картер

В основу легла реальная история мужчины, спасшего сотни детей от нацистов во время Второй мировой.

Британское подразделение студии Warner Bros. представило трейлер основанной на реальной истории драмы о Холокосте «Одна жизнь», повествующей о лондонском филантропе, сумевшем спасти сотни детей накануне Второй мировой войны. Ведущие роли в фильме сыграли двукратный обладатель премии «Оскар» Энтони Хопкинс, а также Джонни Флинн, Хелена Бонем Картер и Джонатан Прайс.

Сюжет поделен на две временные линии. Одна разворачивается в конце 1938 года, а вторая — в 1988 году. Главный герой — британский банкир Николас Уинтон (Хопкинс/Флинн). За несколько месяцев до нападения фашистской Германии,он сумел вывезти из Чехословакии 669 детей в период немецкой оккупации. Осознавая надвигающуюся угрозу, мужчина организовал спасательную операцию, так что к началу боевых действий множество людей были в безопасности. Спустя пятьдесят лет он жалеет лишь об одном — что не смог спасти больше жизней.

Постановщиком выступил опытный телережиссер Джеймс Хоуз («Медленные лошади», «Воспитанные волками», «Алиенист»). Сценарий написали Люсинда Коксон («Девушка из Дании») и Ник Дрэйк («Забытые желания»). В остальной актерский состав вошли Лена Олин, Ромола Гарай, Эдриан Роулинз, Саманта Спиро, Марта Келлер, Алекс Шарп, Зигги Хит и Том Гленистер.

Мировая премьера картины состоится уже завтра в рамках международного кинофестиваля в Торонто, а в кинотеатрах Великобритании «Одна жизнь» стартует 1 января 2024 года.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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