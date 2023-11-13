Воительница София Бутелла защищает свою планету в трейлере первой части «Мятежной Луны»

В ходе последнего дня мероприятия Geeked Week 2023 стрим-сервис Netflix представил новый трейлер фантастического блокбастера Зака Снайдера «Мятежная Луна». Масштабная картина была разбита на две части, первая из которых получила подзаголовок «Дитя огня», а вторая — «Дарующий шрамы». Официальный синопсис фильма гласит:

«Когда мирная колония на краю галактики оказывается атакована армией могущественного тирана, живущая в местной деревне загадочная девушка Кора (София Бутелла) становится воплощением надежды на выживание. Поставив себе задачу найти искусных бойцов, которые станут ее союзниками в борьбе с захватчиками, Кора собирает небольшую группу воинов, состоящую из аутсайдеров, бунтовщиков, сельских жителей и сирот из разных миров. Всех их объединяет жажда свободы и мести. Когда тень всего Королевства надвигается на самую неприметную из лун, разгорается битва за судьбу галактики, в ходе которой формируется новая армия героев».

Премьера «Дитя огня» состоится на Netflix 21 декабря, тогда как «Дарующий шрамы» выйдет 19 апреля 2024 года. Изначально «Мятежная Луна» задумывалась Снайдером как проект в рамках франшизы «Звездные войны», но в итоге он решил создать собственный фантастический мир. Также режиссер сообщил, что события «Мятежной Луны» и его предыдущего фильма «Армия мертвецов» (2021) разворачиваются в одной вселенной.