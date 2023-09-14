В российских кинотеатрах выходит французский мультфильм «Дозор Джунглей: Кругосветка»

Сегодня, 14 сентября, компания Capella Film выпустила в отечественный прокат французский анимационный фильм «Дозор Джунглей: Кругосветка», который является сиквелом «Дозора джунглей» (2017).

В предстоящем мультфильме пингвину Морису и другим животным предстоит спасать свою среду обитания от экологической катастрофы. Дело в том, что джунгли оказались покрыты особой розовой пеной, которую изобрел гениальный ученый броненосец по имени Альберт. Соприкосновение пены с водой приводит ко взрыву, а сезон дождей начнется уже через считанные недели. Поскольку уже несколько лет от Альберта нет никаких вестей, Морис и его команда отправляются в путешествие по миру, чтобы отыскать способ предотвратить разрушение родных джунглей.

В русском дубляже персонажей озвучили звезды интернета, в числе которых тиктокер и певец Артур Бабич (долгопят Жильбер), видеоблогер и певица Аня Покров (мышь Батришия), комик Антон Шастун (Морис), блогер и ведущая Ида Галич (броненосец Камилия), а также певец и комик Роман Каграманов (горилла Мигель).

Мультфильм представляет собой красочное и динамичное зрелище, в котором воздается должное классическим приключенческим фильмам, включая «Индиану Джонса», «На гребне волны» и творчество Джеки Чана. Режиссерами выступили Лоран Брю, Янник Мулен и Бенуа Сомвиль.