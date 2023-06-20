В России официально выйдет новый фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»

Кинокомпания «Русский репортаж» объявила о том, что выпустит в официальный российский прокат новый мультфильм Хаяо Миядзаки, получивший название «Как поживаете?». Анонс был сделан в рамках делового форума «Российский кинобизнес».

Детали сюжета и другие подробности «Как поживаете?» пока что остаются неизвестными, поскольку студия Ghibli приняла решение сохранить атмосферу таинственности вокруг фильма вплоть до его японского релиза. На данный момент компания опубликовала лишь два постера картины, практически не дающих представления о ее содержании. Данная лента станет последним мультфильмом в карьере Миядзаки и крупнейшим проектом в истории Ghibli.

Миядзаки — легендарный японский аниматор, создавший множество всемирно признанных шедевров, таких как «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и «Принцесса Мононоке». Его картины не раз удостаивались номинаций на самые престижные награды, в том числе премию «Оскар», «Золотой лев» и «Золотой медведь». Последним полнометражным проектом мастера в настоящее время является мультфильм «Ветер крепчает» (2013), также получивший номинацию на «Оскар».