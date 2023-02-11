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Риддик: Фурия
Riddick: Furya
Риддик: Фурия,
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Режиссер
Дэвид Туи
В ролях
Вин Дизель
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Официально: Вин Дизель снимется в четвертой части «Риддика»
В новом фильме знаменитый антигерой окажется на родной планете.
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11 февраля 2023 21:43
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