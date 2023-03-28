В разработку запущен новый фильм из вселенной «Джона Уика»

Продюсер серии фильмов «Джон Уик» Эрика Ли объявила о том, что студия Lionsgate разрабатывает новый фильм по знаменитой экшен-франшизе. В интервью для Collider она заявила, что в будущем фанатов немало сюрпризов, в том числе новая полнометражная лента:

«Есть еще один фильм, который мы разрабатываем. Я думаю, что мы анонсируем его в ближайшие, скажем, месяц или два. Затем, я надеюсь, мы займемся «Балериной 2», «Джоном Уиком 5» и многими другими вещами. Мы разрабатываем много проектов, ведем переговоры с множеством писателей и бренд-менеджеров. Вселенная «Джона Уика» — это мой главный приоритет».

Никакими другими деталями будущего фильма Ли делиться не стала. В настоящий момент можно только догадываться о том, чему именно будет посвящена картина. Вполне вероятно, что главными героями проекта выступят Акира (Рина Саваяма) и Кейн (Донни Йен), поскольку на их масштабное противостояние намекает сцена после титров «Джона Уика 4». Так или иначе, согласно словам продюсера, новые подробности о фильме будут раскрыты уже в ближайшем будущем.

Примечательно, что, помимо прочего, Ли упомянула возможность появления «Джона Уика 5». Ранее о потенциальной новой части серии также высказался другой продюсер, Бэзил Иваник. По его словам, команда обязательно рассмотрит возможность создания пятого фильма, если появится хорошая идея для продолжения.

В настоящее время Lionsgate также разрабатывает спин-офф «Джона Уика» под названием «Балерина» с Аной де Армас в главной роли, производство которого находится на этапе съемок, а также сериал «Континенталь» о молодости Винсента (в оригинальных фильмах сыгран Иэном Макшейном).