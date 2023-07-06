Том Круз надеется сниматься в «Миссии: невыполнима» до 80 лет

Том Круз рассказал о том, что восхищается работоспособностью 80-летнего Харрисона Форда и стремится брать с него пример. В новом интервью для The Sydney Morning Herald актер, которому на этой неделе исполнился 61 год, признался, что надеется сниматься во франшизе «Миссия: невыполнима» еще минимум 20 лет:

«Харрисон Форд — легенда. Я надеюсь, что, как он, буду продолжать сниматься. У меня есть 20 лет, чтобы догнать его. Я надеюсь, что продолжу сниматься в фильмах «Миссия: невыполнима», пока не достигну его возраста».

Последними проектами Форда на данный момент являются драмеди-сериал «Терапия» и приключенческий боевик «Индиана Джонс и колесо судьбы», в котором он в последний раз исполнил роль знаменитого археолога. В следующем году Форд присоединится к вселенной Marvel, сыграв генерала Таддеуса Росса в супергеройских блокбастерах «Капитан Америка: Дивный новый мир» и «Громовержцы».

В недавнем интервью CNN Форд заявил, что не планирует заканчивать актерскую карьеру:

«Я не чувствую себя хорошо, когда у меня нет работы. Я люблю работать… Мне нравится ощущать себя полезным».

Что касается Круза, то в следующую среду, 12 июля, в мировой прокат выйдет его новый шпионский боевик «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Премьера второй части дилогии состоится 28 июня 2024 года.