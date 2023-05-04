Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "14+: Продолжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Тест: какой ты Хоакин Феникс из кино?

Тест: какой ты Хоакин Феникс из кино?

4 мая 2023 12:00
Тест: какой ты Хоакин Феникс из кино?

Интеллигентный Теодор Туомбли или психопат Джокер? 


 

4 мая на большие экраны выходит комедийный хоррор режиссера «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астера «Все страхи Бо» об одиноком мужчине Бо с сильным тревожным расстройством, который старается не покидать пределов своего дома. Однажды ему все-таки придется это сделать, чтобы отправиться к своей матери. По пути Бо предстоит пережить множество пугающих и необъяснимых приключений. Главную роль в фильме исполнил обладатель «Оскара» Хоакин Феникс. Предлагаем вспомнить знаменитые роли актера, а заодно узнать, какой из персонажей Феникса тебе ближе.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года Читать далее 1 мая 2023
В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов Читать далее 1 мая 2023
Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы» Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы» Читать далее 3 мая 2023
Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю» Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю» Читать далее 5 мая 2023
Новый злодей в киновселенной Marvel: 5 фактов о Высшем эволюционере Новый злодей в киновселенной Marvel: 5 фактов о Высшем эволюционере Читать далее 5 мая 2023
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов Читать далее 2 мая 2023
Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Читать далее 1 мая 2023
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов Читать далее 5 мая 2023
Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Читать далее 3 мая 2023
Тест: какой ты Хоакин Феникс из кино? Тест: какой ты Хоакин Феникс из кино? Читать далее 4 мая 2023
Related video