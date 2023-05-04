Тест: какой ты Хоакин Феникс из кино?

4 мая на большие экраны выходит комедийный хоррор режиссера « Реинкарнации » и « Солнцестояния » Ари Астера « Все страхи Бо » об одиноком мужчине Бо с сильным тревожным расстройством, который старается не покидать пределов своего дома. Однажды ему все-таки придется это сделать, чтобы отправиться к своей матери. По пути Бо предстоит пережить множество пугающих и необъяснимых приключений. Главную роль в фильме исполнил обладатель «Оскара» Хоакин Феникс . Предлагаем вспомнить знаменитые роли актера, а заодно узнать, какой из персонажей Феникса тебе ближе.