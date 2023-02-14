Создатели «Мандалорца» не планируют включать Грогу и Дина Джарина в полнометражные фильмы

Создатель сериала «Мандалорец» Джон Фавро («Железный человек») заявил, что в ближайшее время не планирует включать главных героев своего шоу Дина Джарина (Педро Паскаль) и Грогу в полнометражные фильмы по «Звездным войнам». В интервью Variety Фавро сказал, что переход персонажей с малого экрана на большой в данный момент был бы очень затруднен банальной загруженностью команды:

«Конечно, если у вас есть набор знаковых для аудитории персонажей, вы всегда можете скрестить проекты, даже если они изначально были созданы в рамках различных медиа. Например, Marvel делает это достаточно часто и эффективно. Но мы всегда должны держать в голове то, что обладаем ограниченным объемом ресурсов, и строить свои планы в соответствии с реальными запросами зрителей. Сейчас мы работаем над огромным количеством проектов, и все наши силы направлены на то, чтобы просто поддержать уже имеющуюся у нас масштабную конструкцию. Темпы и графики работы на телевидении и в большом кино сильно отличаются».

В настоящее время студия Lucasfilm разрабатывает шоу об Асоке Тано, роль которой вновь исполняет Розарио Доусон, и сериал «Звездные войны: Опорная команда», который авторы описывают как «фантастическую версию классических приключенческих фильмов о взрослении 1980-х».

Кроме того, студия готовится к премьере третьего сезона «Мандалорца», которая состоится 1 марта. В новых сериях Дин Джарин отправится на свою родную планету Мандалор, чтобы заслужить прощение за то, что он снял свой шлем при чужаках, тем самым нарушив священные заветы мандалорских воителей. Помимо Паскаля, к своим ролям вернулись Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»), Кэти Сакхофф («Звездный крейсер Галактика»), Карл Уэзерс («Рокки») и другие.