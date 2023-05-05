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Киноафиша Новости Состоялась премьера третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Состоялась премьера третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

5 мая 2023 10:06
Состоялась премьера третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

В новых сериях к актерскому составу шоу присоединились звезды «Брата» и «Короля и Шута».

Вчера, 4 мая, на стриминговом сервисе PREMIER состоялась премьера третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

Главные роли в продолжении шоу вновь сыграли Егор Губарев («Пассажиры»), Валентина Ляпина («Жиза»), Егор Абрамов («Позывной «Журавли»), Федор Рощин («Контакт») и Юра Борисов («Мама, я дома»). К ним также присоединились Евгений Ткачук («Король и Шут»), Александра Хромова («Домашнее поле»), Федор Федотов («Последний аксель»), Юрий Кузнецов («Огонь») и Виктор Сухоруков («Брат»).

Действие третьего сезона разворачивается 1996 году в разгар предвыборной кампании «Голосуй или проиграешь». Главные герои — все те же подростки Санька (Губарев), Вовка (Абрамов), Илья (Рощин) и Женя (Ляпина), которые заканчивают школу и готовятся вступить во взрослую жизнь, полную неопределенности и новых открытий. В это же время в Туле появляется новый криминальный авторитет, мечтающий превратить город в столицу своей наркоимперии. Санька проводит выпускной вечер с Ксюхой, классной девочкой из своей параллели, а наутро встречает ее отца, полковника милиции в отставке Максима Николаевича (Сухоруков). Решив подзаработать легких денег, герой впутывается в неприятности с бандитами и оказывается вынужден обратиться за помощью к Алику (Борисов), который только недавно вышел из тюрьмы.

Режиссером новых серий выступил Антон Федоров, ранее работавший над вторым сезоном шоу. Сценарий написали Петр Внуков («Люся») и Александр Белов («Физрук»). Производством проекта занимается студия Good Story Media.

Фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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