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Киноафиша Новости Сиквел «Константина» остается в разработке, несмотря на смену руководства Warner Bros

Сиквел «Константина» остается в разработке, несмотря на смену руководства Warner Bros

8 февраля 2023 11:29
Сиквел «Константина» остается в разработке, несмотря на смену руководства Warner Bros

Эту информацию подтвердили официальные представители студии.

По информации Entertainment Weekly, студия Warner Bros. все же продолжает работу над сиквелом фантастического боевика «Константин: Повелитель тьмы», несмотря на смену руководства и обновление кинематографической вселенной DC. Эти сведения уже подтвердили официальные представители компании.

Оригинальный фильм вышел на экраны в 2005 году. Картина повествует об экзорцисте и волшебнике Джоне Константине (Киану Ривз). Защищая людей от могущественных демонов из ада и их приспешников, герой тщетно надеется искупить свои грехи и обрести право попасть в рай.

Компания Warner Bros. анонсировала продолжение ленты еще в прошлом году, однако после отмены множества проектов по комиксам DC, фанаты начали подозревать, что студия отказалась и от этого проекта. Ситуацию усугубила уже удаленная публикация от популярного инсайдера, в которой автор заявил, что производство фильма было прекращено. Кроме того, недавно руководители DC Джеймс Ганн и Питер Сафран огласили свой масштабный план развития кинематографической вселенной DС на ближайшие годы, и сиквел «Константина: Повелителя тьмы» по неизвестным причинам в него не попал.

Entertainment Weekly удалось связаться с Warner Bros., представители которой заверили прессу, что продолжение популярного боевика все еще находится в разработке. Они не стали вдаваться в детали, но, судя по всему, сиквел станет частью линейки фильмов DC, отделенных от основной киновселенной. В число таких проектов уже входят BatVerse («Бэтмен» 2022 года и все связанные с ним фильмы и сериалы) Мэтта Ривза, дилогия «Джокер» Тодда Филлипса и анимационное шоу «Юные титаны, вперед!».

Entertainment Weekly также отмечает, что Ганн и Сафран заинтересованы в создании мрачных проктов в рамках своей киновселенной, учитывая их планы выпустить хоррор-сериал «Болотная тварь». Таким образом, разработка продолжения «Константина: Повелитель тьмы» станет логичным шагом в этом направлении.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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